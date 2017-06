Em pista boa para a Williams, Massa espera afastar 'zica' no Canadá

JULIANNE CERASOLI MONTREAL, CANADÁ (UOL/FOLHAPRESS) - Felipe Massa já viveu um pouco de tudo no Circuito Gilles Villeneuve, palco do GP do Canadá, que receberá a sétima etapa do Mundial de Fórmula 1 neste final de semana. O brasileiro conseguiu um quarto lugar ainda nos tempos de Sauber, em 2005, mas de lá para cá sempre teve alguma pedra em seu caminho: em 2014, por exemplo, bateu com uma volta para o final e em 2007, foi desclassificado por deixar o box sob sinal vermelho. Neste ano, contudo, o brasileiro tem motivos para acreditar que pode ter um bom final de semana. Afinal, a Williams vem de um pódio no Canadá ano passado, com Valtteri Bottas, e costuma andar bem na pista. “Isso é porque nosso carro não gera muita pressão aerodinâmica e isso não é tão importante aqui”, explicou. “E também por conta disso somos muito velozes de reta.” Mesmo com a pista casando bem com seu carro, Massa sabe que precisa resolver sua ‘maldição’ com Montreal, e confia que pode fazer isso neste ano. “Vou tentar fazer com que nada de errado aconteça comigo - porque sem teve alguma coisinha que deu errado durante toda minha carreira nesta pista. Sempre fui competitivo, mas talvez sempre tenha me faltando um pouco de sorte. Mas neste ano a sorte está do meu lado e tenho certeza de que as coisas vão acontecer da maneira correta.” Um bom resultado no Canadá seria importante para Massa melhorar sua posição no campeonato e ajudar a Williams a sair da incômoda sexta colocação entre os construtores. O brasileiro, único que vem pontuando pela equipe inglesa, fez apenas quatro pontos nas últimas três provas, depois de ter um pneu furado na Rússia, bater com Alonso na largada na Espanha e lidar com problemas de freio por todo o GP de Mônaco. Confira os horários do GP do Canadá: Sexta-feira, 09 de Junho de 2017 Treino Livre 1 11:00 – 12:30 Treino Livre 2 15:00 – 16:30 Sábado, 10 de Junho de 2017 Treino Livre 3 11:00 – 12:00 Classificação – 14:00 – 15:00 Domingo, 11 de Junho de 2017 Corrida – 15:00