(foto: Geraldo Bubniak)

Curitiba terá na noite desta sexta-feira (10) um "beijaço" contra a homofobia. A ação acontece após Diego Nunes, professor de inglês e músico, publicar na internet um texto onde diz ser alvo de preconceito por funcionários do Bar do Ceará na Rua Saldanha Marinho, no Centro da Capital. O evento está marcado para as 19h30 na Praça Tiradentes.

Em uma publicação no Facebook, ele conta como aconteceu o caso. "Hoje (segunda-feira, dia 5) estive presente no bar, estava acompanhado e quando fomos dar um beijo, o rapaz do bar veio até nossa mesa bateu na mesa e com olhar de reprovação soltou ‘aqui não hein’” disse Nunes. Ele contou que pensou em fazer algo na hora, mas que por medo não fez nada.

Para Diego, a manifestação não irá mudar o preconceito existente. "Honestamente, não acredito que pessoas lgbtfobicas deixem de ser de uma hora para a outra. É bem possível que o evento em si não faça ele mudar o pensamento dele com relação ao preconceito, porém, acredito que a repercussão que isso tenha gerado poderá sim fazer ele pensar duas vezes antes de reprimir qualquer pessoa no bar" fala o professor e músico.

José Luciano, proprietário do bar, negou que o ato tenha sido preconceituoso. Ele disse que o bar é frequentado por todo o tipo de clientes e que não tem discriminação. "Eu não tenho nada contra, pode ser dois homens, duas mulheres ou um homem e uma mulher. Tem clientes que vão com a família e se fosse um casal de homem e mulher eu falaria a mesma coisa" disse Luciano.

Ele alega que pediu educadamente para que os dois parassem e foi atendido.

Diego contou a reportagem do Bem Paraná que a ideia do protesto surgiu nas redes sociais. Após várias pessoas verem e compartilharem o post, foi criada a manifestação.

Ele afirma ter recebido apoio de diversas pessoas por meio de mensagens no Facebook.

Até o final da tarde desta quinta-feira 278 pessoas já tinham confirmado presença no evento. A programação prevê uma caminhada da Praça Tiradentes até a frente do bar.