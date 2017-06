Petrobras firma acordo para retirar Andrade Gutierrez de 'lista negra'

NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Petrobras informou nesta quinta (8) que assinou termo de compromisso para colocar fim ao bloqueio de novas contratações com a construtora Andrade Gutierrez de sua lista negra de contratações. É a segunda construtora a sair da lista negra da estatal após acordo de leniência -a primeira foi a Carioca Engenharia, no dia 27 de maio. De acordo com a Petrobras, a Andrade Gutierrez está apta a sair da lista por ter firmado acordo de leniência com o MPF (Ministério Público Federal) e ter adotado medidas internas de governança avaliados pela estatal. A Andrade Gutierrez e outras empresas investigadas pela operação Lava Jato entraram na lista negra em 29 de dezembro de 2014, após revelações de pagamento de propinas e formação de cartel para disputar licitações da estatal. "A adoção dessa medida teve por finalidade resguardar a companhia e suas parceiras de danos de difícil reparação financeira", disse a petroleira, em nota divulgada nesta quinta. Entre as ações impostas para o fim do bloqueio, diz a estatal, estão a criação de uma estrutura interna de conformidade, a adoção de canais independentes de denúncias e de códigos de ética e de conduta alinhados com a legislação anticorrupção. Atualmente, 21 empresas estão proibidas de participar de licitações, incluindo a Andrade Gutierrez. FORNECIMENTO DE GÁS O anúncio foi feito no mesmo dia em que a Petrobras informou ao mercado ter rompido contrato de fornecimento de gás à Âmbar, empresa de energia dos mesmos controladores da JBS, porque executivos do grupo admitiram pagamentos a agentes públicos para tentar resolver uma disputa com a estatal no Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). Neste caso, a companhia alega que uma cláusula instituída em contratos firmados após da promulgação da Lei Anticorrupção, de 2013, determina a rescisão em casos como esse.