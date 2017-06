'Queria ser pedreira, construir casas', diz Bruna Linzmeyer em revista 

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em entrevista para a TOP Magazine, Bruna Linzmeyer revelou vontade de desempenhar outras profissões além de ser atriz. "Eu brinco que queria ser tanta coisa na minha vida. Eu adoraria, por exemplo, fazer uma faculdade de história, queria fazer filosofia, ser arquiteta", disse. "Eu queria ser jardineira, cara, queria ser pedreira também, construir casas, botar um tijolo em cima do outro. Mas como faz? Quantas dimensões a gente tem que inventar para isso?", questionou. Bruna está atualmente na novela "A Força do Querer". No domingo (4) ela aproveitou uma folga nas gravações e foi à praia com a namorada.