Sting coloca à venda cobertura com vista para o Central Park por R$ 184 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Sting, 65, colocou à venda sua cobertura em Nova York. O imóvel tem vista para o Central Park, cartão postal da cidade, e está custando US$ 56 milhões (R$ 184 milhões). O apartamento tem mais de 5 mil metros quadrados divididos em dois andares, três quartos, quatro banheiros, escritório e lareira. O prédio conta com adega climatizada, piscina e academia. Sting, que foi da banda The Police entre 1977 a 1984 e está em carreira solo, investe em imóveis: ele tem fazendas na Inglaterra e revendeu uma casa em Londres lucrando US$ 20 milhões (R$ 66 milhões). Nos EUA, costuma alugar para temporadas uma mansão em Malibu, na Califórnia, por US$ 200 mil (R$660 mil).