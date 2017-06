Dirigente adorado por arquirrivais mineiros morre aos 61 anos

THIAGO AMÂNCIO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mesmo sem ter entrado em campo, Eduardo Maluf é considerado um dos responsáveis pela conquista da Libertadores de 2013 pelo Atlético-MG —clube do qual era diretor de futebol desde 2010. Mas também era respeitado e volta e meia até venerado pelo arquirrival Cruzeiro —time que dirigiu por 11 anos, conquistando feitos notáveis, como os campeonatos Mineiro, Brasileiro e a Copa do Brasil num só ano, em 2003. Maluf se fez assim um dos nomes mais importantes do futebol mineiro. Nascido em João Monlevade (a 115 km de Belo Horizonte), teve uma curta passagem como goleiro do Valério, de Itabira (MG). Voltou ao clube no início dos anos 1990, como supervisor e presidente. Foi para o Cruzeiro na década seguinte, quando, além da tríplice coroa, ajudou o time a levar uma série de campeonatos estaduais. Demitido em 2010, ficou poucos dias sem clube. Recebeu propostas de diferentes times do país e foi cotado até para cargos de diretoria na CBF, mas aceitou o convite do hoje prefeito de BH e então presidente do Atlético Mineiro, Alexandre Kalil, e assumiu a diretoria de futebol do Atlético. Além da histórica Libertadores, conquistou a Copa do Brasil em 2014 e foi duas vezes vice do Brasileiro. Em abril do ano passado, não viajou com o time ao Equador para acompanhar a partida contra o Independiente Del Valle. Começava a tratar um câncer no estômago, que o afastou do clube. Maluf não resistiu ao último adversário. Morreu na última quinta-feira (8), em BH, aos 61. Deixa a mulher, quatro filhos, mãe e irmãos. Jogadores, colegas e as diretorias do Cruzeiro e do Atlético prestaram homenagens em redes sociais.