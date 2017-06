Encontro debate crise política

O ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega e o cientista político Paulo Kramer previram ontem, durante debate na 21ª Conferência da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), em Foz do Iguaçu (Oeste), que apesar da crise política, o presidente Michel Temer (PMDB) deve concluir o mandato em 2018. Os dois falaram sobre o panorama econômico e as reformas, no evento que reúne governadores, deputados estaduaiss e prefeitos.

“Teremos a eleição (em 2018) e um presidente legitimado pelas urnas que poderá dar prosseguimento e aprofundamento a essas reformas que o Brasil precisa fazer. Os estados e o Estado terão que fazer esse ajuste, senão vai faltar não apenas dinheiro para a saúde e educação, mas para pagar os aposentados. Ninguém vai conseguir transformar as reformas em uma coisa simpática, mas elas são absolutamente necessárias”, defendeu Kramer.

Para Nóbrega, a crise recente que envolveTemer pode “afetar um pouco a confiança e que talvez a recuperação não seja tão intensa quanto se pensava”.