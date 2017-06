Eleições 2018

A vice-governadora Cida Borghetti (PP) procurou o PSB – partido que integra a base do governo Beto Richa – para propor uma aliança visando as eleições de 2018. Ela reafirmou que é pré-candidata à sucessão de Richa, mesmo que o tucano não se desincompatibilize do cargo para disputar o Senado no ano que vem. O grupo da vice, comandado pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros (PP), conta com a saída de Richa do governo em abril para que ela assuma o comando do Estado e assim pavimente a candidatura ao Palácio Iguaçu. Mas o governador vem dizendo a aliados que pode ficar até o final do mandato e não disputar a eleição.

Opção

O PSB já vem negociando com o ex-senador Osmar Dias (PDT) – outro pré-candidato ao governo. O partido o convidou para migrar para a legenda, com a garantia da candidatura ao Palácio Iguaçu, mas Osmar não disse que sim, nem que não. Caso ele recuse a proposta, Cida Borghetti poderia ser uma opção para a sigla, que tem entre seus integrantes o líder do governo Richa na Assembleia Legislativa, deputado Luiz Cláudio Romanelli.

Vagas

O secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano, Ratinho Júnior (PSD) – que igualmente sonha com o Palácio Iguaçu – escalou o líder da bancada de seu partido na Assembleia, deputado Tiago Amaral (PSD), para agendar um encontro com o PSB nos próximos dias. Ratinho Jr já abriu negociações com o PSDB de Richa, oferecendo à sigla a candidatura a vice e uma das duas vagas em disputa para o Senado no ano que vem, mas também não recebeu uma resposta definitiva. Parte do grupo do governador prefere uma aliança com Osmar Dias.

Superfaturamento

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) julgou irregular o superfaturamento na compra de luminárias marítimas e em contrato de transporte escolar da prefeitura de Pontal do Paraná (Litoral), em 2001 e 2002. Também identificou o uso de dinheiro público para custeio de jantares de promoção pessoal de José Antônio da Silva, prefeito à época. Na decisão, o TCE determinou que os envolvidos restituam R$ 117.640,81 aos cofres do município. A falha apontada pela Câmara Municipal, em Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), a respeito da troca de luminárias da orla marítima, constatou o pagamento superior ao valor de mercado, no total de R$ 45.600,00.

Iluminação

O TCE também suspedeu licitação da prefeitura de Almirante Tamandaré (Região Metropolitana de Curitiba) para a contratação de empresa para o fornecimento parcelado de materiais elétricos destinados a atender a demanda da rede de iluminação pública e mão de obra nos perímetros urbano e rural do município. O tribunal acatou acatou representação da microempresa Worldcom Comercial em relação ao edital do pregão. A empresa alegou que o edital tinha duas exigências irregulares como atestado de visita técnica por responsável designado pela proponente e o atestado de vistoria, emitido pela Secretaria de Obras municipal, comprovando que o participante do pregão apresentou um caminhão carroceria em condições satisfatórias.

Prisão

O senador Alvaro Dias (PV) apresentou Proposta de Emenda Constitucional que pretende regulamentar de vez a prisão de condenados pela Justiça em segunda instância. A PEC também acaba com a necessidade de aval do Senado e da Câmara para a manutenção ou não de prisão em flagrante de parlamentares. E retira da Constituição a possibilidade do Legislativo sustar o andamento de processos contra parlamentares por crimes ocorridos após a diplomação. A PEC já deve ser enviada para a Comissão de Constituição e Justiça para iniciar tramitação.