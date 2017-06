Jucá minimiza viagem em jatinho

O líder do governo, Romero Jucá (PMDB-RR), minimizou o fato de o presidente Michel Temer ter viajado em jatinho da JBS em 2011, quando era vice-presidente. “Não vejo nada demais. Não é um tipo de irregularidade ir a um evento de empresários em um avião. Não vejo nenhum problema, a não ser o alarde político por conta do momento. Esse é um assunto menor diante dos problemas que o País está vivendo”, defendeu.

De acordo com Jucá, o presidente pegou uma carona, “como diversas autoridades pegam carona em avião”. Ele alegou que Temer usou a aeronave para ir a um evento público. Entretanto, o presidente não usou o jatinho para o evento nessa ocasião. Ele viajou com a família para Comandatuba.

O senador também afirmou que o presidente não mentiu e que a confusão de informações veio de sua assessoria. “O presidente não ia se lembrar, quem disse foi a assessoria. Se a assessoria deu uma informação e depois corrigiu, acho que a situação está explicada”, alegou.

Apesar de assumir que viajou no jatinho, Michel Temer disse não saber de quem era a aeronave. Jucá, entretanto, não quis opinar sobre quão seguro seria o presidente viajar em um avião desconhecido.