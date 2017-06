Porto monitora pesca extrativista

A Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa) desenvolve desde 2013, de maneira inédita, o programa de monitoramento da atividade pesqueira nos municípios do entorno - Pontal do Sul, Paranaguá e Antonina. Os dados são fundamentais para a tomada de decisão no que se refere ao número de pescadores que atuam nas Baías de Paranaguá e Antonina, aos esquipamentos e utensílios de pesca utilizados e ao volume da produção pesqueira.

Desde o início do monitoramento, os números registrados já somam cerca de mil toneladas e 180 mil dúzias, correspondentes a 93 espécies de peixes, crustáceos e moluscos pescados.

A ação faz parte do Programa de Educação Ambiental e do Programa de Comunicação Social, condicionante prevista na Licença de Operação emitida pelo Ibama em 2013, referente à sua regularização ambiental.

Para a organização do banco de pesca funcionários coletam diariamente dados em sete locais onde chegam os pescados que serão comercializados. São monitorados o Mercado Público de Antonina, Portinho, Praia dos Polacos, Ponta da Pita, Vila dos Pescadores de Pontal do Sul, Mercado Público de Paranaguá, Ilha dos Valadares e Vila Guarani.

O cadastro das embarcações também é importante para os dados sobre a pesca. De acordo com os dados do Registro Geral da Pesca (RGP), publicados no portal do Ministério da Pesca e Aquicultura em janeiro de 2017, 683 pescadores profissionais vivem em Antonina, 669 em Paranaguá e 234 em Pontal do Paraná. Entre as principais espécies desembarcadas pelos pescadores estão o camarão-sete-barbas, pescada membeca, baiacu, miraguaia, tainha, camarão branco, corvina, bacucu, pescada branca, linguado, bagre e salteira.