Céu com nuvens avermelhadas chama a atenção na Capital

Quem viu os primeiros momentos do amanhecer desta quinta-feira (8), em Curitiba, se surpreendeu com o céu em tom carmesim (um vermelho forte e brilhante num céu), que há dias vinha sendo ofuscado por nuvens cinzentas e pesadas que trouxeram grandes volumes de chuva para a capital. Mas não foi só isso que fez o amanhecer mais bonito para os curitibanos: o formato arredondado e alongado das nuvens também chamou a atenção de quem se deparou com o nascer do sol.

Apesar da beleza aparentemente rara, estas nuvens não são frutos de fenômenos ou algo assim. De acordo com o Instituto Simepar, são tipos de nuvens baixas que se formam no amanhecer quando ainda há muita umidade na atmosfera.

“Não é alta como aquela nuvem de tempestade. Então, como tem muito umidade, deu esse aspecto arredondado. São nuvens bem planas, não têm desenvolvimento alto”, explica o meteorologista Cezar Duquia, do Simepar.

Da Rússia brasileira

Curitiba terá Copa Pistão com ursinhos do shopping

Curitiba terá uma corrida de pista com ursinhos do shopping. O evento, chamado de “Copa Pistão com ursinhos do shopping”, é organizado pelo site Curitibinha e será no sábado (17) da próxima semana, às 13 horas, no Shopping Estação. Segundo a página de divulgação do evento no Facebook, 2,4 mil pessoas comparecerão.

Frio + quentão + pinhão = Feirinha da Osório. Foto: @mcdinossauro

Video da semana

Conheça o novo selo curitibano PLEIAD

http://www.curitibamilgrau.com.br/conheca-o-novo-selo-curitibano-pleiad/