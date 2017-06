O Parque Estadual de Vila Velha, em Ponta Grossa, promove caminhadas noturnas amanhã e domingo (9 e 11). Esse tipo de passeio que proporciona uma experiência diferenciada aos visitantes acontece nos períodos de Lua Cheia e de Lua Nova.

Além da caminha noturna, também está aberto o calendário para a Trilha da Fortaleza, caminho de 16 quilômetros percorrido a pé por dentro do parque, e para o Cicloturismo, passeio feito de bicicleta e que passa por algumas atrações da Unidade de Conservação.

O calendário foi estabelecido pelo Núcleo de Guias de Turismo de Ponta Grossa, que disponibilizará guias para cada passeio, e pela Associação de Moradores do Jardim Vila Velha, que trabalha em parceria com a administração do parque.

Cada atividade tem um limite de participantes. Por isso, é necessário o agendamento prévio com a equipe de atendimento do parque, através do e-mail agendamento.trilhas.pevv @gmail.com

Em caso de tempo nublado ou de chuva, o passeio será cancelado e os participantes comunicados com até três horas de antecedência, via e-mail.