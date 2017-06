Mianmar encontra 29 corpos em busca por aeronave desaparecida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Corpos e destroços de uma aeronave foram encontrados no litoral sul de Mianmar, nesta quinta-feira (8), por navios que buscavam os restos de um avião militar que desapareceu no dia anterior com 122 soldados, familiares e tripulantes a bordo. Os corpos -21 adultos e oito crianças- foram recuperados a cerca de 35 quilômetros da cidade costeira de Launglon, disse a Marinha do país em um comunicado. Nove navios, cinco aviões e três helicópteros participam das buscas, além de grupos de pescadores. A aeronave de transporte de fabricação chinesa Y-8-200F desapareceu na quarta-feira (7) depois de partir da cidade litorânea de Myeik para um voo semanal com destino a Yangun, a maior cidade de Mianmar. O avião perdeu contato 29 minutos depois de decolar, quando estava a 18 mil pés (5.400 metros) de altitude, cerca de 70 quilômetros a oeste da cidade de Dawei. Dos 122 passageiros, 108 eram soldados e familiares; havia ainda 14 tripulantes. Segundo os militares, dentre os 108 passageiros não tripulantes havia 15 crianças, 58 adultos e 35 soldados. Mianmar está na estação chuvosa, mas uma autoridade da aviação civil disse que o clima estava "normal", com boa visibilidade, quando o avião decolou. Acidentes com aeronaves civis e militares não são incomuns no país. Há um ano, um helicóptero das Forças Armadas caiu na região central, deixando três mortos. Desde a abertura do país, após a dissolução da junta militar em 2011, o aumento dos voos nacionais pressionou a já deteriorada estrutura de transporte aéreo de Mianmar, em particular dos aeroportos distantes dos maiores centros.