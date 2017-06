Nuvens carregadas anunciavam o temporal às 17 horas (foto: Geraldo Bubiniak)

O fim de semana terá tempo firme em Curitiba e no Paraná, mas com muito frio. Uma frente fria traz geada e temperaturas de zero grau – que, segundo o Instituto Meteorológico Simepar, deverá ser registrada neste sábado. A máxima do sábado (10) não passa de 12ºC. No domingo, a mínima prevista é de 1ºC e a máxima, de 18ºC. Nesta sexta-feira (9), a previsão é de que o dia amanheça com 7 graus.

Na quinta-feira (8), anoiteceu mais cedo em Curitiba. Por volta das 17 horas, nuvens carregadas anunciavam a chega da chuva. Uma pancada forte de chuva, com raios e ventos, foi registrada, mas bem mais mansa que a tempestade prevista para Curitiba. Foram registrados ventos de 50km/h na Capital. Depois disso, a temperatura caiu um pouco mais e às 20 horas os termômetros marcavam 14 graus.

Socorro

A Prefeitura de Curitiba ontem a distribuição de cinco toneladas de alimentos, em caráter emergencial, para famílias afetadas pelas fortes chuvas que atingiram a capital nesta semana. Foram atendidas ontem 99 famílias dos bairros que compõem as regionais CIC, Boqueirão e Matriz. Mais três toneladas serão encaminhadas pela Secretaria Municipal do Abastecimento, nos próximos dias, para que a FAS mantenha o atendimento às famílias.

No Paraná, o número de pessoas afetadas pelas chuvas dos últimos dias é de 14.355 pessoas afetadas e 39 municípios atingidos.