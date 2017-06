“Beijaço” denuncia homofobia em bar

Curitiba terá hoje à noite um “beijaço” contra a homofobia. A ação acontece após Diego Nunes, professor de inglês e músico, publicar na internet um texto onde diz ser alvo de preconceito por funcionários do Bar do Ceará na Rua Saldanha Marinho, no Centro da Capital. O evento está marcado para as 19h30 na Praça Tiradentes.

Em uma publicação no Facebook, ele conta como aconteceu o caso. “Hoje (segunda-feira, dia 5) estive presente no bar, estava acompanhado e quando fomos dar um beijo, o rapaz do bar veio até nossa mesa bateu na mesa e com olhar de reprovação soltou ‘aqui não hein’” disse Nunes. Ele contou que pensou em fazer algo na hora, mas que por medo não fez nada.

José Luciano, proprietário do bar, negou que o ato tenha sido preconceituoso. Ele disse que o bar é frequentado por todo o tipo de clientes e que não tem discriminação. “Eu não tenho nada contra, pode ser dois homens, duas mulheres ou um homem e uma mulher. Tem clientes que vão com a família e se fosse um casal de homem e mulher eu falaria a mesma coisa” disse Luciano. Ele alega que pediu educadamente para que os dois parassem e foi atendido.