Ex-chefe do FBI diz que Trump quis pará-lo

ISABEL FLECK WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - Em um aguardado depoimento ao Senado dos EUA, o ex-diretor do FBI James Comey disse nesta quinta (8) acreditar que o presidente Donald Trump tentou obstruir a investigação sobre as ligações do ex-conselheiro de Segurança Nacional Michael Flynn com a Rússia --e que ele, Comey, foi demitido pela forma como reagiu a isso. "Sei que fui demitido por alguma coisa envolvendo a forma como eu conduzia a investigação sobre a Rússia. De alguma forma, isso o estava pressionando e irritando", disse Comey, retirado da chefia da principal polícia federal americana em 9 de maio. A justificativa oficial da Casa Branca foi a de que o então diretor tinha "conduzido de forma errada" a investigação do uso indevido de e-mails pela ex-secretária de Estado, Hillary Clinton, em 2016. Em entrevista a uma rede de TV americana, porém, Trump afirmou depois que estava pensando "nessa coisa da Rússia" ao demiti-lo. Comey afirmou ainda que o governo Trump "mentiu" nas várias versões apresentadas para a sua demissão. "O governo decidiu me difamar, e, mais importante, difamar o FBI, dizendo que a organização estava em desarranjo, que era mal liderada e que seus funcionários perderam a confiança no chefe." O depoimento mobilizou Washington, e até bares abriram mais cedo para transmitir a sessão ao vivo. Duas horas antes do início da audiência, uma enorme fila já havia se formado no Capitólio. Durante a audiência de duas horas e meia no Comitê de Inteligência do Senado, republicanos tentaram pressionar Comey para que ele dissesse que não houve ordem para encerrar a investigação sobre Flynn -o que poderia ser visto como tentativa de obstrução da Justiça, crime passível de impeachment. A ideia era atenuar a frase de Trump. Comey relatou que, em um encontro no Salão Oval, no dia seguinte à renúncia de Flynn, Trump pediu para ser deixado a sós com ele e falou: "Ele [Flynn] é um cara bom. Espero que você esteja disposto a deixar isso passar, a deixar Flynn de lado". "Eu tomei como orientação", respondeu Comey aos senadores. "Trata-se do presidente dos EUA, sozinho comigo, dizendo 'eu espero que'. Entendi que era o que ele queria que eu fizesse." Em outro momento da sessão, o ex-diretor ressaltou que se sentiu intimidado quando Trump dispensou todos os presentes à reunião -inclusive o secretário de Justiça, Jeff Sessions, a quem Comey respondia- para fazer o pedido. "Por que ele tirou todo mundo do Salão Oval? Como investigador, isso para mim é muito significativo." Ao comentar declarações de Trump de que teria gravado as conversas entre eles, Comey disse não ver problema em o presidente liberar a gravação. "Deus, eu espero que elas existam", disse. Após o depoimento, o advogado de Trump, Marc Kasowitz, disse que seu cliente "nunca pressionou Comey": "O presidente nunca, em forma ou substância, ordenou ou sugeriu ao sr. Comey parar de investigar alguém". Para o professor de direito da Universidade Cornell Jens David Ohlin, no entanto, Trump "deixou claro seu desejo e demitiu Comey quando os desejos não foram satisfeitos". "O que importa é a atitude que Trump tomou ao ficar claro que Comey continuava a investigação", disse Ohlin ao "Washington Post". Durante a sessão, o ex-diretor foi questionado se ele acreditava que tenha havido conluio entre Trump e Moscou para manipular a campanha eleitoral. Corey se negou a responder publicamente.