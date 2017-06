Em jogo pré-clássico, São Paulo triunfa e põe Vitória na lanterna do Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com gols de Thomaz e Lucas Pratto, ambos no segundo tempo, após uma etapa inicial pouco inspirada, o São Paulo venceu o Vitória por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (8), no Morumbi, e subiu três posições no Brasileiro. Após cinco rodadas, a equipe de Rogério Ceni soma nove pontos e ocupa a sétima colocação do torneio. No domingo (11), o desafio será diante do rival Corinthians, líder da competição, em Itaquera. Já o Vitória, que estreou o técnico Alexandre Gallo, assumiu a lanterna do Brasileiro com a derrota. Tem apenas um ponto na tabela. Com o estreante Maicosuel entre os titulares, o São Paulo teve variações de intensidade no primeiro tempo. Começou mais ligado, mas a primeira chance de gol surgiu quando o Vitória era melhor. Aos 26min, Júnior Tavares cruzou na cabeça de Maicosuel, que exigiu elasticidade de Fernando Miguel. Pratto tentou mais duas vezes, mas parou no goleiro visitante. Sem o meia Cueva, defendendo a seleção peruana em amistoso, o time de Rogério Ceni careceu de criatividade. Em alguns momentos, os zagueiros buscaram lançamentos diretos ao ataque. Em busca de melhor organização ofensiva, o São Paulo voltou do intervalo com Thomaz no lugar de Maicosuel. Neste aspecto, ele não mudou o cenário. A ligação direta entre defesa e ataque, especialmente quando o alvo era Marcinho pela direita, surtia mais efeito. Mas Thomaz fez a diferença quando, aos 18min, chutou cruzado para abrir o placar no Morumbi. Ele aproveitou passe de Pratto, que ganhou a bola após falha bisonha de Willian Farias. O Vitória, que até então gastava o tempo, lançou-se ao ataque e quase empatou aos 29min, mas parou na boa fase de Renan Ribeiro. O goleiro espalmou a tentativa de David e rebateu o chute à queima roupa de Paulinho. Na sequência, o atacante do time baiano tentou de novo, mas Militão afastou antes de a bola entrar. A equipe de Salvador ainda teve um gol anulado, aos 35min. após Kieza tocar a mão na bola dentro da área. Ao São Paulo restou defender-se. E ainda deu tempo de ampliar, aos 47min, com um golaço de Pratto, que acertou o ângulo esquerdo de Fernando Miguel. SÃO PAULO Renan Ribeiro; Lucão, Militão e Maicon; Bruno, Jucilei, Cícero (João Schmidt) e Júnior Tavares; Maicosuel (Thomaz), Marcinho (Wellington Nem) e Pratto. Técnico: Rogério Ceni VITÓRIA Fernando Miguel; Patric, Alan Costa, Fred e Thallyson; Willian Farias, Uillian Correia (Cleiton Xavier) e Gabriel Xavier (Todinho); Neilton (Paulinho), David e Kieza. Técnico: Alexandre Gallo Estádi: Morumbi, em São Paulo (SP) Juiz: Rafael Traci – PR (CBF) Cartão amarelo: Bruno (São Paulo), Wllian Farias (Vitória) Gols: Thomaz (São Paulo), aos 18min, e Pratto (São Paulo), aos 47min do segundo tempo