Atlético-GO conquista primeira vitória e deixa lanterna do Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Contratado para a vaga de Marcelo Cabo, que pediu demissão na última segunda (5), o técnico Doriva assistiu das tribunas do estádio Olímpico (GO), na noite desta quinta-feira (8), a primeira vitória do Atlético-GO no Brasileiro em seis rodadas. Foi por 3 a 0, com dois de Everaldo e um de Luiz Fernando, sobre a Ponte Preta, que vinha em ascensão após superar o São Paulo. São os primeiros três pontos do Atlético-GO, que apesar da vitória, continua na zona de rebaixamento, na 18ª colocação. Já a Ponte Preta —que chega a sete jogos sem vitória como visitante— estaciona nos sete pontos e cai para o sétimo lugar, deixando a zona da pré-Libertadores. O Atlético-GO busca a segunda vitória na competição no próximo domingo (11), quando visita o Cruzeiro no Mineirão, às 18h30. A Ponte Preta entra em campo no mesmo dia, mas um pouco mais cedo (16h), contra a Chapecoense, no Moisés Lucarelli. ATLÉTICO-GO Felipe; Andre Castro, Eduardo Gabriel, Roger Carvalho e Bruno Pacheco; Marcão, Igor, Andrigo (Luiz Fernando), Jorginho e Breno Lopes (Júnior Viçosa); Everaldo (Walter). Técnico: João Paulo Sanches PONTE PRETA Aranha; Nino Paraíba, Marllon, Rodrigo e João Lucas; Elton, Fábio Braga (Renato Cajá), Wendel (Emerson Sheik) e Léo Artur; Lins (Yuri) e Lucca. Técnico: Gilson Kleina Estádio: Estádio Olímpico, em Goiânia (GO) Juiz: Pericles Bassols Pegado Cortez (PE) Cartões amarelos: Igor (ACG); Marllon e Fábio Braga (PON) Cartão vermelho: Elton (PON) Gols: Everaldo (ACG), aos 37min e 44min do primeiro tempo; Luiz Fernando (ACG), aos 32min do segundo tempo