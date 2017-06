Camisa de Vênus bate cabeça ao anunciar morte de ex-guitarrista

Karl Franz Hummel, ex-guitarrista da banda Camisa de Vênus, morreu na manhã desta quinta-feira, 8, em Salvador. No início da manhã da quarta-feira, 7, os músicos teriam relatado antecipadamente a morte do colega e depois deletado o post no Facebook. Na noite de terça-feira, 6, o vocalista Marcelo Nova também chegou a anunciar a morte do colega. A confusão aconteceu após um dos integrantes ter recebido a notícia do falecimento. Na quarta-feira, a esposa do guitarrista postou na página de Hummel que ele seguia internado, mas em estado grave. "Gente! Pelo amor de Deus!! aqui é Viviane, mulher de Karl, alguém publicou ou adiantou a situação do nosso Karl, respeitem a minha dor e da família. Ele está respirando com ajuda de aparelhos. como Scott falou, quero acreditar que foi no calor da emoção. por favor!! estou sentindo muita dor. O que precisamos é rezar por ele, e não adiantar... como fizeram." Nesta quinta, a página do Camisa de Vênus no Facebook postou uma foto em homenagem ao ex-guitarrista, confirmando a morte.

Quem quer comprar o apê de cobertura de Sting em Nova York?

O cantor Sting, 65 anos, colocou à venda sua cobertura em Nova York. O imóvel tem vista para o Central Park, cartão postal da cidade, e está custando US$ 56 milhões (R$ 184 milhões). O apartamento tem mais de 5 mil metros quadrados divididos em dois andares, três quartos, quatro banheiros, escritório e lareira. O prédio conta com adega climatizada, piscina e academia. Sting, que foi da banda The Police entre 1977 a 1984 e está em carreira solo, investe em imóveis: ele tem fazendas na Inglaterra e revendeu uma casa em Londres lucrando US$ 20 milhões (R$ 66 milhões). Nos EUA, costuma alugar para temporadas uma mansão em Malibu, na Califórnia, por US$ 200 mil (R$660 mil).

Ingressos para o Circo Imperial da China em Curitiba estão à venda

Conhecidos no mundo todo por sua grandiosidade e beleza, o Circo Imperial da China volta ao Brasil com a turnê do seu mais novo espetáculo "Guardiões dos Unicórnios", criado exclusivamente para a temporada brasileira em comemoração aos 25 anos de história da trupe chinesa. Após oito anos, os chineses retornam a Curitiba com a nova produção. Com realização do ParkShoppingBarigüi e Seven Entretenimento, a capital paranaense será a segunda cidade do país que vai receber a temporada de apresentações, marcada entre os dias 18 e 20 de agosto. Uma megaestrutura será instalada no estacionamento do ParkShopping Barigüi. Os ingressos começaram a ser vendidos e custam de R$ 90 a R$ 300, de acordo com o setor. Podem ser encontrados na bilheteria oficial do ParkShopping Barigüi e através do Disk Ingressos, tanto nos quiosques de venda quanto no site www.diskingressos.com.br

Gal Gadot estava grávida durante filmagens de 'Mulher Maravilha'

A atriz Gal Gadot gravou algumas cenas de Mulher Maravilha enquanto estava grávida de cinco meses. Segundo a diretora do longa, Patty Jenkins, Gadot não teve problemas na gravação por conta da gestação. "Ela estava grávida durante parte do filme, com a mesma roupa tanto no calor como no frio", disse Jenkins. Como ela escondia a barriga de gravidez? A mágica de Hollywood resolveu. A produção do filme cortou um pedaço grande na parte da frente da roupa e cobriu a barriga da atriz com uma vestimenta verde. Depois, eles manipulavam a imagem com chroma key — aquele efeito da tela verde. Maya, a segunda filha de Gadot, nasceu em março deste ano.

Morre repórter do SporTV que estava com câncer raro

O repórter Rodrigo Albornoz, do Sportv, morreu na noite da última quarta-feira, dois dias antes de seu aniversário de 31 anos. As informações são do blog UOL Esporte Vê TV. Albornoz lutava contra um câncer raro desde o começo de 2015. Ele chegou a passar por uma cirurgia para retirar um dos pulmões. Suas matéria de maior destaque incluem a medalha de ouro do pugilista Robson Conceição na Olimpíada do Rio de Janeiro, além de entrevistas com lutadores como José Aldo e Ronda Rousey. Segundo colegas, ele nunca quis fama e sempre dizia que "o jornalismo muda vidas".

Níver do dia

Michael J. Fox, Ator canadense, 56 anos