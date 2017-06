Aposta única de São Paulo leva cerca de R$ 4 mi na Quina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma aposta única de São Paulo acertou as cinco dezenas do concurso 4.404 da Quina. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio para o próximo concurso deve ser de R$ 600 mil. Os números sorteados nesta quinta-feira (8) em Itatiba (SP) foram: 32, 35, 37, 65, 66. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - 1 aposta ganhadora (São Paulo-SP), R$ 4.091.297,74 Quadra - 4 números acertados - 105 apostas ganhadoras, R$ 4.887,22 Terno - 3 números acertados - 6628 apostas ganhadoras, R$ 116,42 Duque - 2 números acertados - 154363 apostas ganhadoras, R$ 2,74 TIMEMANIA O concurso 1.042 da Timemania realizado nesta quinta-feira (8) em São Paulo não teve vencedor na principal faixa de premiação. As dezenas sorteadas foram: 02, 17, 37, 70, 71, 74, 79. O time do coração foi o São Paulo-SP. O prêmio para o próximo concurso deve ser de R$ 28,7 milhões. Veja o rateio: 7 números acertados - Não houve acertador 6 números acertados - 14 apostas ganhadoras, R$ 20.840,36 5 números acertados - 651 apostas ganhadoras, R$ 640,25 4 números acertados - 11.524 apostas ganhadoras, R$ 6,00 3 números acertados - 105.512 apostas ganhadoras, R$ 2,00 Time do Coração: SÃO PAULO/SP - 93.756 apostas ganhadoras, R$ 5,00 DUPLA-SENA O concurso 1.653 da Dupla Sena realizado nesta quinta-feira (8) em Itatiba (SP) não teve ganhadores nas faixas principais dos dois sorteios. A Caixa Econômica Federal prevê um prêmio de R$ 650 mil para o próximo o concurso. Os números do 1º sorteio foram: 13, 16, 20, 22, 35, 41. Já as dezenas do 2ª sorteio são: 14, 21, 32, 38, 41, 50. Confira o rateio: Premiação - 1º Sorteio Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 9 apostas ganhadoras, R$ 5.364,25 Quadra - 4 números acertados - 559 apostas ganhadoras, R$ 98,70 Terno - 3 números acertados - 11.827 apostas ganhadoras, R$ 2,33 Premiação - 2º Sorteio Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 13 apostas ganhadoras, R$ 3.342,34 Quadra - 4 números acertados - 735 apostas ganhadoras, R$ 75,06 Terno - 3 números acertados - 12.681 apostas ganhadoras, R$ 2,17