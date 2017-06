Servidores municipais de Curitiba prometem greve na segunda-feira

Professores da rede municipal de ensino aprovaram, na noite desta quinta-feira (8), fazer greve contra o pacote de ajuste fiscal proposto pelo prefeito Rafael Greca, que está em tramitação em regime de urgência na Câmara dos Vereadores. A greve está prevista para começar na próxima segunda-feira (12), segundo o Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Curitiba (Sismmac).

Servidores ligados ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais Curitiba (Sismuc) também tinha uma assembleia marcada para a quinta-feira. O resultado não havia sido anunciado. Contudo, fontes ligadas ao sindicato apontavam pela aprovação de uma greve por tempo indeterminado. Segundo o Sismmac, guardas municipais e auditores fiscais do município também teriam aprovado a greve.

De acordo com o Sismmac, a expectativa é que os quatro projetos que compõem o pacote sejam votados em primeiro turno no plenário da Câmara no dia 12. “Para enfrentar mais essa batalha contra a retirada de direitos, nossa concentração começa bem cedo, às 7h, em frente à Câmara Municipal”, anunciou o sindicato.

Em nota oficial, a Prefeitura de Curitiba afirma que não foi comunicada oficialmente da decisão dos sindicatos. “No entanto, a Prefeitura ressalta que tem mantido aberto um canal de negociação com os servidores. Desde o final de março, quando começaram os encontros com a Comissão de Negociação com os sindicatos que representam as categorias profissionais do serviço público municipal, representantes da administração estão promovendo uma reunião a cada 2,7 dias úteis com os sindicalistas”, diz a nota.