Grêmio vence a Chapecoense em partida de nove gols

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Grêmio e Chapecoense fizeram um jogo, no mínimo, maluco nesta quinta-feira (8). Na Arená Condá, em Chapecó, os gremistas triunfaram por 6 a 3 em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro gol do Grêmio foi uma pintura, aos 20min da etapa inicial. Michel bateu quase da linha do meio de campo e encobriu o goleiro Jandrei. No intervalo, o volante disse que o tento saiu 'sem querer' após uma tentativa de lançamento. Ainda no primeiro tempo, aos 25min, o Grêmio fez o segundo, novamente com Michel. Já aos 33min, a Chapecoense diminuiu a diferença para 2 a 1. Após cobrança de falta na área gremista e desvio de Luiz Antônio, Marcelo Grohe agarrou a bola, mas falhou e passou da linha do gol com a pelota. Na segunda etapa, Everton, do Grêmio, se mostrou iluminado. Ele entrou no lugar de Lucas Barrios aos 13min. Aos 14min, em seu primeiro toque na bola, o atacante recebeu lançamento e marcou um gol de cobertura. Um minuto depois, ele recebeu nova assistência e ampliou o resultado para 4 a 1 ao chutar na saída do arqueiro da Chape. A Chapecoense ainda descontou novamente, aos 27min, com gol de pênalti marcado por Reinaldo. Mas Everton voltou a empurrar a bola para o fundo das redes aos 35min, após passe de Luan. Até aí, 5 a 2 no placar. No final da partida, Arthur conseguiu cabecear para o fundo do gol gremista após cruzamento de Rossi, aos 44min. Um minuto depois, Luan tabelou com Ramiro e finalizou para fechar a conta. 6 a 3 no placar, e nove gols no total. Com 12 pontos, a equipe comandada por Renato Gaúcho assumiu a vice-liderança do Brasileiro por conta do saldo de gols. O líder, Corinthians, tem 13. A Chapecoense, que também disputa os primeiros lugares, parou com 10 e caiu para o quarto lugar. Na próxima rodada, gremistas encaram o Bahia, e a Chape visita a Ponte Preta. CHAPECOENSE Jandrei; Apodi, Luiz Otávio,Victor Ramos e Reinaldo; Andrey Girotto, Luiz Antônio (Osman), Seijas (Nadson) e Rossi; Arthur Caíke e Wellington Paulista (Túlio de Melo). Técnico: Wagner Mancini GRÊMIO Marcelo Grohe; Léo Moura (Edílson), Rafael Thyere,Kannemann e Cortez; Michel, Arthur, Ramiro, Luan e Pedro Rocha (Maicon); Barrios (Everton). Técnico: Renato Gaúcho Estádio: Arena Condá, em Chapecó (SC) Juiz: Rodolpho Toski Marques Cartões amarelos: Wellington Paulista (CHA), Apodi (CHA), Rossi (CHA), Girotto (CHA); Kannemann (GRE), Cortez (GRE); Gols: Michel (GRE), aos 20min e aos 25min, e Luiz Antônio (CHA), aos 33min do primeiro tempo; Everton (GRE), aos 14min, aos 15min e aos 35min, Reinaldo (CHA), aos 26min, Arthur Caíke (CHA), aos 44min, e Luan (GRE), aos 45min do segundo tempo