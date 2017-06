'Globo Repórter' sobre Macau tem Glória Maria em maior bungee jump do mundo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Glória Maria encarou o maior bungee jump do mundo —e a aventura vai passar na TV. A cena irá ao ar no programa "Globo Repórter" desta sexta-feira (9). A atração será dedicada à Macau, na China, uma das mais ricas cidades do planeta. Os números do bungee jump são estratosféricos: 233 metros de queda livre, o que corresponde a altura de um prédio de 78 andares. Não se trata, entretanto, da estreia da jornalista mergulhando nas alturas. "Esta não é a minha primeira vez no bungee jump. Eu fiz antes, na Nova Zelândia. Só que eu tinha 15 anos a menos e o bungge jump de Macau tem simplesmente quase 100 metros a mais que o de lá", diz. Além da aventura, o programa falará sobre a cultura local. Ocupada por Portugal na era das grandes navegações, em 1557, Macau cresceu economicamente como um importante entreposto comercial. Alvo de várias disputas, inclusive com o Japão, somente em 1999, depois de um acordo negociado por décadas, tornou-se uma Região Administrativa Especial da República Popular da China.