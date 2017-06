Caetano apresenta Teresa Cristina no Guairão

Caetano Veloso e Teresa Cristina: juntos no Guairão (foto: Divulgação)

Na noite dessa sexta-feira (09), o palco do Teatro Guaíra mais uma vez abre os braços para receber Caetano Veloso. Desta vez, o baiano apresenta a cantora carioca Teresa Cristina que acompanhada de Carlinhos Sete Cordas, homenageia o grande mestre Cartola. No repertório, além dos grandes sucessos de Cartola, o público também confere a apresentação de voz e violão de Caetano Veloso.

O show Caetano apresenta Teresa já passou por várias cidades do Brasil e do mundo e tem sido bem recebido pela crítica e pelo público.

Caetano se encantou pelo projeto em 2016, quando pela primeira vez ouviu Cartola sendo evocado na voz firme de Teresa Cristina: “A tranquilidade com que cada acorde escolhido sugere a entrada da voz de Teresa refina a alma do ouvinte. E Teresa cresce a cada melodia, a cada palavra, a cada segundo”, revela o cantor em entrevista ao Curitiba Cult.

Além de destacar a forma como sua própria música mescla os ritmos latinos como o samba e o bolero com o rock internacional, Caetano fala sobre a elegante musicalidade brasileira representada no projeto: “Cartola é figura nuclear da brasilidade. Teresa Cristina é uma guardiã da tradição que produziu Cartola (sem deixar de ser uma conhecedora de tudo o que é essencial na música moderna: de Roberto Carlos ao Heavy Metal). Carlinhos Sete Cordas é um músico extraordinário na execução desse instrumento que, do choro ao samba, contribuiu para definir a identidade da música do Brasil”.

Essa não é a primeira parceria entre Caetano Veloso e Teresa Cristina. A cantora, que regravou Gema, de autoria do compositor baiano, também participou do show “Obra em Progresso”, que mais tarde entrou na discografia de Caetano.

Sempre presente no debate político, Caetano não nega que a situação do Brasil influencie a arte, mas declara que esse não é seu foco quando se apresenta nos shows: “O homem é um ser político. O artista tem relações variadas e complexas com essa realidade. A crise política atual afeta tudo. Mas subo ao palco concentrado em cantar direito as canções que escolhi. ”

O show acontece nesta sexta-feira, às 21h15, no palco do Guairão. Os ingressos podem ser adquiridos a partir de R$ 146 pelo Disk Ingressos.

Tiago Iorc no palco: apresentação na véspera do Dia dos Namorados

Tiago Iorc mais que romântico

Parece que a agenda do Dia dos Namorados vai ser bem musical na capital. O cantor Tiago Iorc fará show em Curitiba, no domingo, 11 de junho, véspera do dia mais “romântico” do ano. A única apresentação que faz pare da turnê “Troco Likes – Ao Vivo” acontecerá no palco do Teatro Positivo e os ingressos estão à venda a partir de R$60. “Troco Likes Ao Vivo”, seu mais recente trabalho musical, traz um registro em plano sequência do show realizado por Tiago Iorc em abril de 2016 no Teatro Gasômetro de Belém (PA). Na ocasião, o cantor apresentou um repertório baseado fundamentalmente no seu último lançamento “Troco Likes”, álbum no qual passou a compor inteiramente em português e aproximou de vez seus fãs nacionais. Quem assina a direção do filme é o próprio artista que decidiu usar apenas uma câmera para captar as imagens e fazer o registro todo sem cortes. O show se transformou em obra cinematográfica e foi exibido em treze cidades brasileiras diferentes. Destacam-se do repertório canções como “Amei Te Ver” e “Coisa Linda”.

Victor e Léo: apresentação no Guiarão no domingo

Victor & Leo traz turnê de 25 anos

Uma das opções para os casais apaixonados é a apresentação inédita da dupla Victor & Leo em Curitiba, que acontece neste domingo (11), no Teatro Guaíra. Com novidades no cenário e na iluminação, o show é um verdadeiro passeio por cada etapa da carreira da dupla, desde os primeiros hits, como “Amigo apaixonado”, “Fada”, “Vida boa” e “Fotos”, passando pelas consagradas “Borboletas”, “Tem que ser você”, “Deus e eu no sertão” e “Quando você some”, até sucessos mais recentes como “Na linha do tempo”, “10 minutos longe de você” e “Momentos”. Os ingressos estão à venda a partir de R$140.

CINEMA

Tom Cruise estrela o retorno de A Múmia aos cinemas

Estreou ontem (8) nas telonas a nova versão do clássico A Múmia, agora protagonizada por Tom Cruise. A trama se passa em Londres e mostra uma rainha egípcia que ressuscita cheia de poderes nos dias atuais causando destruição em massa, cabendo a Cruise o papel de salvar a humanidade. A saga já rendeu três filmes entre os anos de 1999 e 2008 com Brendan Fraser e Rachel Weisz. A Múmia foi reiniciada pela Universal para fazer parte do novo Universo de Monstros.

Tem início o festival Olhar De Cinema

A sexta edição do Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba teve início nesta quarta-feira. A abertura do festival ficou por conta do filme A Família, que foi exibido simultaneamente em três salas lotadas e contou com a presença do diretor do longa - Gustavo Rondón. Essa foi a primeira produção dirigida por um venezuelano a chegar à Semana da Crítica do Festival de Cannes.

Entre as nove mostras do festival, algumas se destacam. A Mostra Foco tem como objetivo evidenciar o trabalho de um autor de pouca visibilidade no circuito de festivais brasileiros, contemplando neste ano o cinema de Anocha Suwichakornpong (cineasta tailandesa). A Mostra Olhar Retrospectivo projetará 10 filmes - oito nunca exibidos no Brasil - do cineasta Friedrich Wilhelm Murnau, grande nome do movimento expressionista alemão. Pequenos Olhares, novidade da edição, apresentará doze filmes destinados ao público infanto-juvenil, enquanto a Mirada Paranaense será inteira dedicada às produções locais.

O festival vai até a próxima quinta-feira (15) e exibirá em nove dias de programação 125 filmes. Os ingressos (R$10 inteira e R$5 meia) estão sendo vendidos no Shopping Crystal e Shopping Novo Batel, onde acontecem as exibições. A programação completa do festival você encontra no site olhardecinema.com.br.