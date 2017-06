Ensemble de Cordas da Camerata se apresenta

Com formação exclusiva, o Ensemble de Cordas da Orquestra de Câmara de Curitiba realiza amanhã, às 18h30, concerto único sob o som de violinos, violas e violoncelos e direção musical do spalla Winston Ramalho. A apresentação na Capela Santa Maria reúne octetos dos compositores russos Reinhold Glière(1875-1956) e Dmitry Schostakovich (1906 -1975). Os ingressos são gratuitos para todos os ensembles da temporada 2017.

A execução do Octeto para cordas em Ré maior, Op. 5, de Reinhold Glière, abre o concerto. A obra data de 1900 e foi dedicada a Jan Hrimaly, professor de violino de Glière no Conservatório de Moscou. O Octeto obteve bastante sucesso na sua estreia, e desde então tem sido reconhecido como um dos melhores octetos já escritos.

De Dmitry Schostakovich será apresentada a obra Duas peças para Octeto de Cordas, Op. 11, com subtítulo Prelude e Scherzo. Sobre a composição, Shostakovich haveria dito que era um sinal de que ele estava “se tornando mais modernista”. O diretor musical Winston Ramalho comanda ainda na próxima semana, de 11 a 17 de junho, o I FestpieleBrazil

Serviço:

O quê: Orquestra de Câmara da Cidade de Curitiba Ensemble de Cordas - Octetos Russos

Onde: Capela Santa Maria – Espaço Cultural (R. Conselheiro Laurindo, 273 – Centro)

Quando: Amanhã, às 18h30

Quanto: Entrada franca.