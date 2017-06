Um Escambau mais rock e mais crítico no quarto disco

Caruso: “Nós continuamos não nos prendendo em um estilo único” (foto: Nicolas Salazar/Divulgação)

Uma das bandas de maior destaque na cena musical do Paraná, o Escambau, liderado por Giovanni Caruso (ex-Faichecleres) e Maria Paraguaya, lança o quarto disco Sopa de Cabeça de Bagre com uma audição pública amanhã, no Cine Guarani com entrada franca. É o começo de uma série de eventos que marcam o lançamento. No dia 23, a banda vai fazer um show do do novo disco. A banda anuncia também o show de lançamento, dia 23, em Curitiba.

“É o mais roqueiro do Escambau. Houve uma renovação musical forte na banda, mas continuamos com a característica de não nos prendermos em um estilo único”, avisa Giovani. Fortemente influenciado por música brasileira em diferentes vertentes e também pelo rock argentino, o disco chancela a posição de “não rótulo” da banda, característica que tem se tornado cada vez mais forte ao longo da carreira de oito anos. Sobre as letras, o compositor, baixista e vocalista avisa: “as letras variam, mas o álbum tem um forte peso de crítica social e filosofia também, assim como amor e consciência”.

A produção musical ficou por conta de Giovanni Caruso, enquanto a mixagem é Sanjai Cardoso (co-produtor do último álbum do Trem Fantasma, Lapso, ao lado de Beto Bruno). O álbum duplo conta com 20 músicas e tem o apoio da Fundação Municipal de Curitiba. “O álbum foi feito em duas partes; agosto de 2016 gravamos a 1ª parte e em março a 2ª. Dessa vez tivemos o apoio da FCC via projeto de lei. Gravamos no estúdio Audio Stamp em Curitiba”, conta Caruso.

As participações especiais no álbum são do saxofonista curitibano que toca com David Gilmour, João Mello, e que no disco também tocou piano. Além disso, Angelo Neto (piano), Alonso de Souza (acordeão) e Nicolas Pedrozo (flautas, sax e pandeiro) também participaram da gravação. Já a arte da capa é assinada pelos artistas Ananda Kuhn e Glauco Caruso.

O Escambau é composto também por Ivan Rodrigues (bateria), Yan Lemos (baixo) e Zo (guitarra). A entrada é franca e, além dos presentes ouvirem o disco em 5.1, também poderão conferir uma venda exclusiva do disco e um cocktail especial. A capacidade do local é de 180 lugares.

Show de lançamento — No dia 23, a banda fará o show de lançamento do disco, em Curitiba, no Portão Cultural (MUMA). Serão apresentadas apenas músicas do novo trabalho, o disco quase na íntegra, ficando de fora apenas 1 ou 2 canções. “Nossa expectativa é de, finalmente, poder expor e brindar com o público um trabalho no qual nos dedicamos por quase dois anos. O Escambau volta aos palcos mostrando um álbum duplo e inédito, e uma contundente reciclagem artística e criativa”, conta Giovanni.

Em breve o grupo irá divulgar datas de shows em São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, dentre outras cidades brasileiras.

Serviço:

O quê: Audição do álbum “ Sopa de Cabeça de Bagre), da banda O Escambau

Quando: Sábado (10), às 20 horas

Onde: Cine Guarani

Quanto: Gratuito

Rápida

Sobre o Escambau

Formada em 2009, em Curitiba, a banda conta com 5 integrantes: Giovanni Caruso (voz e

violão), Maria Paraguaya (voz e percussão), Zo Escambau (guitarra), Yan Lemos (baixo) e Ivan Rodrigues (bateria). Os discos lançados até aqui são 3: “Acontece nas Melhores Famílias” (2009), “Ordem e Progresso via Pão & Circo” (2011) e “Novo Tentamento” (2014).