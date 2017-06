A partir do dia 10 de junho, Curitiba recebe a 1ª Mostra Move Criança. Espetáculos de dança e teatro voltados ao público infantil fazem parte da programação, que segue até setembro no espaço do Grupo Obragem de Teatro.

O intuito do Move Criança é o de ser um espaço de encontro e intercâmbio entre diferentes grupos que desenvolvem uma linguagem resultante de processos continuados de trabalho e de investigação. Para Olga Nenevê e Eduardo Giacomini, idealizadores da mostra, a troca de saberes e a valorização dos processos criativos propõem um espaço para a vivência da multiplicidade: “Temos certeza de que as crianças e os adultos descobrirão incríveis novos mundos, com as peças e os artistas envolvidos”, destacam.

A Descompangia de Dança abre a programação com a peça Descobrindo Plaftpet. Dirigido pelas bailarinas Cintia Nápoli e Juliana Adur, o trabalho aposta em uma narrativa contemporânea para contar a história de personagens extraterrestres,.

PROGRAMAÇÃO

- Descompanhia de Dança - peça DESCOBRINDO PLAFTPET de 10 de junho a 02 de julho - sábados e domingos 16h;

- Grupo Obragem de Teatro - peça A GALINHA PIM-PIM - 05 de julho a 30 de julho - sábados e domingos 16h;

- Uma (Certa) Cia. Cênica - peça E SE FOSSE... - 05 de agosto a 27 de agosto - sábados e domingos 16h;

- Grupo Obragem de Teatro - peça O CÉU DE VALENTIM - 02-03-09-10 de setembro - 18h;

- Horla - peça A MENINA DO ROSTO MARCADO - 16 E 17 de setembro - 18h

Onde: Grupo Obragem de Teatro: Rua Alameda Julia da Costa, 206, bairro São Francisco.

Ingressos: R$20,00 e R$10,00