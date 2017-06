Cruzeiro tem expulsão no início e perde para o Bahia

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro não conseguiu se reabilitar no Brasileiro e perdeu mais uma vez. Nesta noite de quinta-feira (8), o time mineiro fez um jogo de 'seis pontos' contra o Bahia e saiu derrotado por 1 a 0 na Fonte Nova. O único gol da partida foi marcado por Edigar Junio, aos 17min do primeiro tempo. Antes disso, o jogo ainda contou com um divisor de águas: a expulsão de Henrique, com dez minutos de bola rolando. O cartão vermelho deixou as coisas bem mais complicadas para o Cruzeiro, que muito lutou, mas não conseguiu sair de campo nem com a igualdade. Com o resultado, o time tricolor foi aos nove pontos e subiu para a sexta colocação, enquanto o Cruzeiro permanece com sete e caiu para o décimo lugar. No próximo domingo (11), o time mineiro terá nova oportunidade de retomar a confiança, agora diante do Atlético-GO, no Mineirão. Na segunda-feira (12), o Bahia visita o embalado Grêmio, atual vice-líder. BAHIA Jean; Eduardo, Tiago, Lucas Fonseca e Matheus Reis; Renê Júnior e Juninho; Zé Rafael (Feijão), Allione (Mendoza) e Vinícius (Gustavo Ferrareis); Edigar Junio. Técnico: Jorginho CRUZEIRO Fábio; Ezequiel, Léo, Henrique e Diogo Barbosa; Lucas Romero, Ariel Cabral; Robinho (Elber), Alisson, Thiago Neves (Rafinha); Ábila (Murilo). Técnico: Mano Menezes Estádio: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA) Juiz: Wagner do Nascimento Magalhães Cartões amarelos: Renê Junior, Vinícius, Eduardo, Tiago (BAH); Ramón Ábila, Ezequiel (CRU) Cartão vermelho: Henrique (CRU) GOL: Edigar Junio (BAH), 17min do primeiro tempo