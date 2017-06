Apenas um toque de cor !

Para fugir da regra: Aqui tem um toque de cor mais forte, mas a base não é monocromática e sim neutra. Tá valendo. (foto: Ana Clara Garmendia)

É assim ó: quer se vestir bem e na moda e tá apertada de grana ? Vou te dar uma dica infalível e que, by the way, tem sido a saída para a maioria. Pegue uma base toda preta e coloque um toque de cor ou, ao contrário, tudo branco ( mas tudo mesmo !) e jogue uma cor igualmente. Pode ser uma jaqueta, um blusão, uma bota, uma bolsa, uma bandana, etc... É um modismo que se usou muito nos anos 80 e que agora volta reativado e misturado com silhuetas de épocas diferentes. Os anos de 2017 têm essa característica. Trazem tudo junto e misturado, e é esse seu diferencial. Criar novas maneiras dentro de velhas. Nada novo, por que na moda de novo só mesmo as modelos, os ricos e as combinações. O resto é só refazer com tecidos mais modernos, tecnológicos e lançar mão de um pouco de arte em cima de tudo ( coisa nada nova também). Ui. Vai nessa da cor que não tem erro ! Bisous

Abusadinha

Isso mesmo. Vai na ponta, na frente, avança e coloca botas brancas com minissaia branca e ainda arrasa na perfecto verde. Toda linda.

A cor de agora

É meninas... O rosa é símbolo de nossa luta. Vamos a ele com categoria e simplicidade, por que também é moda andar bem , mas bem cool, quanto mais confortável e despojada melhor fica. A inspiração maior é Victoria Beckham.

HASHTAGS

#FUCKCANCER

#VIDAAVIDA

SEMPREMELHOR

#OFUTUROEHOJE

Som do momento

#FUJIYA & MIYAGI

“Serotonin rushes”