Tempos de agora exigem a prática de jornalismo polivalente

Porque hoje é sexta, dá para viajar um pouco: Pega ladrão, no passado, era o que se ouvia, quando um salafrário qualquer, geralmente pé de chinelo, resolvia bater a carteira de alguém. Meio mundo saia correndo atrás do salafrário. No decorrer dos tempos, com o consequente refinamento na prática e a caguetagem mudada para delação, trocaram aquele grito das ruas pelos noticiários nos diversos meios de comunicação. Aqui, no nosso particular, nenhum telejornal consegue abrir a sua edição diária sem escancarar a gatunagem de alguém ou de tantos, agora com o uso de métodos jamais imaginados pelos batedores da antiga. Um aprimoramento que chega aos requintes. Tudo feito em dólar, envolvendo helicópteros, apartamentos, dinheiro em outros países, mas também cueca e mala em pizzaria. Isto, meio no sem querer, levou nossos ilustres jornalistas políticos a se especializarem também em polícia, como o inverso veio a ser absolutamente necessário. É de se imaginar como Gil Gomes, Afanásio Jazadji, Luiz Carlos Alborghetti e o próprio Ratinho de outros tempos se comportariam narrando os fatos e os personagens hoje em cartaz.

Paulo Belote/Globo

Foi que foi

Convidada para viver uma camareira, Cintia, na novela Pega Pega na Globo, Bruna Spínola foi além da preparação pela qual o elenco passou. Em um hotel do Rio de Janeiro, ela viveu um dia de camareira de verdade e encarou toda a rotina de trabalho dos profissionais desta área.

Twitter

Aliás, como bom observador dos acontecimentos de rotina, dia desses, Chico Pinheiro postou o seguinte: “Para Cesar, não bastava sua mulher ser honesta. Tinha que parecer honesta”. No Brasil de hoje as autoridades nem fazem esforço para parecer.

Também tem isso

A partir do momento que os nomes dos que usavam os aviões do Joesley passaram a ser conhecidos e o próprio presidente Temer apareceu no meio deles, certa inquietação começou a ser observada nos interiores de uma certa redação de TV. Vai que alguém resolve apresentar as listas de passageiros para as festas em Comandatuba



Nome da vez

Douglas Fagoti, que a Record foi buscar no SBT, dos raros que realmente sabem montar e mexer com grades de programação, colocou ordem em todas as emissoras da rede. As praças estão todas absolutamente organizadas. Agora, falta São Paulo.

Haja paciência

A Net, como prestadora de serviços que é, deveria se preocupar em atender seus assinantes melhor e com um pouco mais de agilidade. Perde-se muito tempo em ficar conversando com uma máquina, que nunca resolve nada, para só depois ser obrigado a repetir tudo para a operadora. Para só aí, tudo funcionar como deve e mais rapidamente.

Fila das nove

Theodoro Cochrane, ator e filho da Gabi, Marília Gabriela, também vai integrar o elenco da novela O Sétimo Guardião, na fila das nove da Globo. Está reservado para ele o personagem Adamastor.

Liberado

Chegou ao fim, e agora de vez, o contrato do Hermano Henning com o SBT. Vínculo encerrado no último dia 31. A partir de agora ele já está liberado para conversar e, muito possivelmente, acertar com uma outra emissora.

Confronto

No sempre interessante e divertido Ding Dong, do Domingão do Faustão, neste final de semana o blogueiro Hugo Gloss e o Padre Fábio de Melo irão enfrentar as atrizes Marisa Orth e Helga Nemeczyk.

O quadro foi mais um dos bons achados do programa.

Isso não se faz

Tem muitas vezes, que o título da notícia não condiz com o texto. Na TV, em zilhares de ocasiões, as chamadas não correspondem com o conteúdo. O TV Fama, da Rede TV!, é um dos especialistas nisso. Como caso mais recente, a maldade que fizeram com a Lívia Andrade, a partir de uma entrevista gravada na Bahia, querendo colocar palavras que ela não disse – uma crítica que não existiu a Patrícia Abravanel, com direito ainda a insinuações grosseiras da apresentadora Flávia Noronha. Bem desagradável.

Melhor negócio

Vai ficar na história, para estudos da obstetrícia e pediatria, o caso da criança em A Força do Querer. Não bastasse nascer daquele tamanho, com uma semana de vida ri, quase fala e daqui a pouco vai sair andando. Melhor, para não ficar tão mal ou mais humilhante com as outras criancinhas, é dar um salto na novela.

Bate-rebate

 Luciano Huck e sua equipe, no programa deste sábado, conferem o retorno ao Brasil de soldados da Fragata Liberal, força-tarefa da ONU comandada pela Marinha Brasileira....

 ... Após uma temporada de trabalho no Líbano, longe de suas famílias, é chegado o momento do reencontro...

 A propósito, o jornalista Márcio Bernardes, em viagem de férias, passou essa semana pelo Líbano e foi surpreendido com os elogios feitos à equipe do Caldeirão.

 Vários atores da Globo continuam gravando participações especiais em Os Trapalhões. Osmar Prado, por exemplo.

 Ao contrário de Belaventura, fixada para 24 de julho, na Record ainda não existe nenhuma previsão para “Apocalipse”...

 ... Por enquanto nada foi decidido quanto à data de estreia. E nem mesmo sobre o início das suas gravações.

Domingo agora a ESPN+ transmite México e Estados Unidos pelas eliminatórias da Concacaf.

 Multishow começa a gravar terça-feira nova temporada do Vai que Cola, com Paulo Gustavo, Silvio Guindane e cia.

C´est fini

Rock Story, da Maria Helena Nascimento, encerrada na última segunda-feira, do começo ao fim confirmou seu bom desempenho de audiência.

A média do primeiro ao último capítulo, 179 no total, foi de 26 pontos em São Paulo e 27 no Rio. Uma das melhores marcas do horário.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau