Prêmio merecido

A amizade das belíssmas Betina Martinellie e Betina Kleiner Qamar merece registro

Desde sempre, o Baba Salim foi o queridinho da classe artística de Curitiba.

Sua localização, ao lado do Teatro Guaíra, facilitou a preferência de atores e atrizes. Enfim, o Baba caiu nas graças de todos e conquistou seu primeiro Prêmio Comida di Buteco. Fate Salim é o petisco premiado. Gordo & Magro e Schnaps conquistaram segundo e terceiro lugar. Parabéns a todos!

Hora do cha

As apreciadores da milenar bebida de origem chinesa, como eu, já tem uma casa especializada em Curitiba. Não estou falando de sachês e sim do verdadeiro chá. Quer saber mais? Vá a Moncloa do Shopping Crystal.

Tua opinião sobre chás mudará totalmente depois desta experiência.

Correndo por fora

Enquanto muitos alardeiam e fazem sua promoções, a Whatafuck consegue vender até 1.000 hambúrgueres em apenas um dia.



AVALIE

Sábado, vai rolar a Festa Junina do Alphaville.

***

Sábado, tem o Arraiá Rock do Sheridan’s. Quentão, pinhão e muito rock’n’roll.

***

Sábado, tem a festa junina “Fica Comigo”, no Paraná Clube da Kennedy.

***

Domingo, tem São João Apaixonado, no +55.

***

Domingo, tem Taj Lovers e Santo Cupido. No Taj e No Santa Marta, lógico!

***

Ainda restam as últimas vagas para o Dia dos Namorados da Cave Colinas de Pedra.

Com show da Ana Vilela (Trem Bala) contato: 99667 5000

***

Comida afrodisíaca no Dia dos Namorados? A melhor dica é o Swadisht. Certeza!

***

Aliás, vários bares e restaurantes estão com promoções bem interessantes para o Dia.

Escolha seu local preferido, reserve sua mesa e aproveite. O que importa mesmo é o amor.

***

No mais, uma ótima semana a todos e que a vida continue nos tratando com muito carinho.