Daju mantém projeto de expansão

Suely Karsten Lorenz, Juliane Karsten Lorenz e Danielle Karsten Lorens, que administram a Daju, empresa paranaense referência há mais de 30 anos em produtos de cama, mesa e banho, tapetes, cortinas e utilidades domésticas em Curitiba, comunicam o início de um projeto de expansão ousado, ampliando suas unidades ao mesmo tempo em que deu início a um projeto de reposicionamento estratégico no mercado. A marca passa por um ótimo período no negócio, com crescimento de 40% no faturamento em 2016 e projeção de alcançar 30% neste ano. “Dentro do nosso plano estratégico implantamos um conselho de administração, consolidando um modelo de Governança Corporativa e seguindo com os investimentos no projeto de expansão das nossas lojas. Também demos início a reformulação de um novo modelo das lojas e definimos nossa maior campanha de varejo até hoje, contando com um garoto-propaganda conhecido nacionalmente, o Sebastian Soul”, declara e executiva.

Karlis Kruklis, diretor presidente da Ouro Verde, empresa especializada em gestão e terceirização de frotas com sede em Curitiba, anunciou o encerramento do 1° trimestre de 2017 (1T17) com resultados positivos. Apesar do cenário brasileiro de instabilidade política e econômica, a companhia ampliou o lucro líquido em 338% em comparação ao mesmo período do ano passado, subindo de R$ 1,6 milhão nos primeiros três meses de 2016 para R$ 6,8 milhões entre janeiro e março deste ano. Na avaliação do executivo, o crescimento do lucro líquido é resultado do planejamento de longo prazo da empresa. “Com o agravamento da crise macroeconômica, percebemos que muitas companhias estão encolhendo e reduzindo fortemente seus investimentos. A Ouro Verde foi na contramão disso tudo, pois nos últimos dois anos a companhia tem focado na melhoria de suas rotinas, sistemas e processos e não tem deixado de investir”.

Henrique Baggenstoss, sócio-diretor da Manchester Investimentos, inaugurou o primeiro escritório da companhia no Paraná. Agora, os moradores de Curitiba e região têm acesso ao portfólio da empresa, consolidada no estado catarinense com três sedes – Joinville, Blumenau e Florianópolis. Há mais de 40 anos no mercado, a Manchester administra mais de um bilhão de reais em recursos de investidores.