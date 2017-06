Bibi é intimidada por bandidos em 'A Força do Querer'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bibi vai à casa de Heleninha. Rubinho fica intimidado na cadeia. Cândida lamenta pelo fim do noivado de Jeiza. Yuri descobre que Heleninha usou suas fotos para denunciar Rubinho. Bibi vai com Eugênio à penitenciária. Abel tenta falar com Jeiza sobre Zeca. Eurico questiona Nonato sobre as atitudes de Biga. Ruy reclama do tio para Amaro. Bibi consegue falar com Rubinho. Silvana suspeita de que Heleninha tenha denunciado Rubinho. Ivana critica Joyce por querer impor suas vontades em relação ao filho de Ritinha. Marilda avisa a Zeca que Ritinha precisa falar com ele. Jeiza recusa o pedido para ser madrinha do filho de Ritinha. Cibele pensa em uma maneira de perturbar Ruy. Joyce pede para Ruy não desistir da empresa. Ritinha consegue falar com Zeca. Bibi afirma que se vingará de Jeiza. Silvana vai à casa de Heleninha. Bibi é intimidada por bandidos na porta de sua casa.