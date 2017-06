Caminhão com soja bateu em outros dois (foto: PRF/divulgação)

Uma colisão entre um caminhão carregado com farelo se soja e outros dois veículos de carga provocou a interdição hoje do KM 667 da pista no sentido Sul da BR-376, em Guaratuba (PR). O caminhão com a soja ficou sem freios, bateu contra outros dois, um carregado de tomate e outro com celulose. Não houve vítimas. Duas das três faixas da pista estão interditadas.