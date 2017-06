Julgamento da chapa Dilma-Temer entra em etapa final

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta sexta (9), o quarto dia de julgamento da chapa Dilma-Temer no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) deve começar com a conclusão do voto do relator, o ministro Herman Benjamin. Seu posicionamento será seguido pelo dos outros ministros da corte, numa decisão que pode resultar na cassação do presidente Michel Temer. Manifestações preliminares indicam vitória de Temer por 4 a 3 contra a inclusão de depoimentos de ex-executivos da Odebrecht no caso, o que facilita a absolvição. As análises sobre o julgamento são feitas por Diogo Rais, professor de direito do Mackenzie e pesquisador da FGV-Direito em São Paulo.