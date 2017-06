Inflação mensal sobe com fim do desconto na conta de luz, aponta IBGE

NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Com o fim dos descontos sobre o preço da energia elétrica promovidos pelo governo em abril, a inflação voltou a subir em maio, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Segundo dados divulgados nesta sexta-feira (9), o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) ficou em 0,31% no mês, contra 0,14% no mês anterior, quando o governo repassou às tarifas de energia desconto por cobrança irregular de energia da usina de Angra 3. O aumento do preço da energia no mês foi de 8,98% e respondeu por 0,29 ponto percentual no IPCA de maio. Apesar da alta, diz o IBGE, foi a menor inflação para o mês desde 2007. Em maio de 2016, o IPCA foi de 0,78%. No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação está em 3,60%, bem abaixo do centro da meta oficial do governo, de 4,50%. Foi a menor taxa em 12 meses desde maio de 2007, quando o IPCA foi de 3,18%.