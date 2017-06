Vazamento de gás amônia em empresa interdita ruas em bairro de Santos, em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma unidade da Sucocítrico Cutrale, do segmento de sucos, em Santos (no litoral sul paulista) registrou, na manhã desta sexta-feira (9), um vazamento de gás amônia. O vazamento ocorreu por volta das 6h na rua João Luso, 77, no bairro do Macuco, nas proximidades do porto de Santos. Ao menos três pessoas que residem próximas à empresa procuraram o Pronto-Socorro de Santos alegando irritação na garganta. O Corpo de Bombeiros também resgatou um motorista que passou mal. O estado de saúde dele não foi divulgado. Algumas ruas do bairro Macuco foram interditadas pela Defesa Civil por questão de segurança. As operações da unidade foram suspensas e os funcionários retirados às pressas durante o trabalho de contenção do vazamento feito pelos bombeiros. Segundo a corporação, o problema foi resolvido por volta das 8h desta sexta-feira (9). A unidade foi isolada para a realização de perícia, que apontará as causas do incidente. A Cetesb (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental) também acompanha a ocorrência. A reportagem aguarda um posicionamento da empresa.