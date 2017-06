Caminhões de lixo batem, ferem uma pessoa e travam trânsito na marginal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um acidente que envolveu dois caminhões de lixo deixou uma pessoa ferida e interditou por quase três horas a pista expressa da marginal Pinheiros, próximo da ponte do Morumbi, na madrugada desta sexta-feira (9). Segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), o motorista de um caminhão bateu na traseira de outro, que atingiu uma árvore e tombou na via, por volta das 3h. Com o acidente, o lixo se espalhou pela marginal. O motorista de um dos caminhões ficou preso nas ferragens e teve que ser retirado pelos bombeiros. Ele foi levado a um hospital da região. A marginal Pinheiros foi liberada por volta das 6h, mas registrava 5 km de lentidão no trecho do acidente, de acordo com a CET. Durante a interdição, a única opção para os motoristas era utilizar a pista local. ACIDENTES As marginais Tietê e Pinheiros registraram aumento no número de acidentes com vítimas pelo quarto mês seguido após a gestão João Doria (PSDB) elevar as velocidades máximas nas duas vias. Segundo dados do batalhão de trânsito da Polícia Militar, as marginais tiveram 144 ocorrências com vítimas em maio deste ano, contra 115 no ano passado -uma alta de 25%. O crescimento é ainda maior quando se consideram os quatro meses seguintes à mudança nos limites, que entrou em vigor no dia 25 de janeiro. Entre fevereiro e maio, os acidentes com vítimas aumentaram 38% -de 392 em 2016 para 540 neste ano, de acordo com dados da PM. O número de mortes também seguiu tendência de alta. Foram 11 nos cinco primeiros meses de 2017 e 8 no mesmo período do ano passado. Motociclistas são as principais vítimas. Eles estavam envolvidos em 78,5% das ocorrências deste ano (de janeiro a maio), um leve aumento de proporção em relação ao ano passado, quando essa parcela foi de 74,6%.