'Vivenciar tortura psicológica doeu em mim', diz Gabriel Leone sobre personagem

CRIS VERONEZ SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gabriel Leone, 23, está entusiasmado com seu papel em "Os Dias Eram Assim", supersérie das 23h da Globo que se passa durante o período da ditadura militar. "Primeiro tem a questão de sermos dois jovens. Tem uma série de reações, de coisas que acontecem com ele que eu acabo me colocando muito no lugar. Imagino que eu teria reações próximas. Além disso, também sou músico", diz. O ator conta que se acha parecido com o seu personagem, o idealista Gustavo, que é preso e torturado ao ser acusado de subversão. "Mais do que a tortura física, acho que vivenciar a tortura psicológica foi o que mais doeu em mim", afirma. Ainda assim, mesmo tratando de um tema dolorido, o ator garante que, nos bastidores, o clima é bom. "Por mais que estejamos falando de algo pesado, o ambiente no set é muito leve. Há um processo individual de blindar as energias ruins e da equipe também". Leone diz ainda que os anos de chumbo foram um período que sempre chamaram sua atenção. "Há um desejo enorme dentro de mim de contar essa história, de viver esse personagem". Para ele, os jovens que continuam na militância hoje em dia certamente são filhos da resistência à ditadura militar. "Só que eu acho que a gente vive num mundo em que as coisas não são tão explícitas quanto eram naquela época", opina. IRMÃ NA FICÇÃO, NAMORADA DE VERDADE Gabriel Leone também conversou com a reportagem sobre a parceria com a namorada, Carla Salle, 25. Na trama, ela interpreta Maria, irmã do personagem de Gabriel. "Já pensávamos em trabalhar juntos há algum tempo. A gente tem muito amor um pelo outro e uma parceria incrível. Estamos conseguindo levar isso pra dentro da cena, logicamente canalizando para uma relação entre irmãos. A amizade, a confiança e o respeito que temos um pelo outro fizeram parte dessa construção fraternal para a novela", afirma. CARREIRA O ator ficou conhecido pelo público ao atuar em "Verdades Secretas" (2015), trama na qual fez par romântico com Camila Queiroz. Em seguida, encarou outro papel de destaque na TV, em "Velho Chico" (2016). Ele interpretou Miguel, filho de Santo (Renato Góes/ Domingos Montagner).