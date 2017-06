Dois atentados suicidas matam 29 pessoas no Iraque

Pelo menos 29 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em dois ataques suicidas que aconteceram nesta sexta-feira (9) nas províncias de Karbala e Babilônia, no centro do Iraque, informaram fontes da segurança e do governo do país. As informações são da agência de notícias EFE.

As fontes disseram à Agência Efe que nove pessoas morreram quando um terrorista suicida detonou um cinturão de explosivos na entrada de um estacionamento na cidade santa xiita de Karbala, a 110 quilômetros ao Sul de Bagdá.

Enquanto isso, o ministério de Interior iraquiano informou que 20 pessoas foram mortas e 21 ficaram feridas em um ataque suicida contra um mercado na cidade de Musaib, na província de Babilônia, também situada ao sul da capital.

Nenhuma das duas fontes apontou a autoria dos atentados suicidas, que acontecem durante o mês sagrado do Ramadã e no dia festivo dos muçulmanos, sexta-feira, quando estes vão à mesquita para as orações mais importantes da semana.

A agência de notícias "Amaq", vinculada ao grupo terrorista Estado Islâmico (EI) informou que foram feitas "operações de martírio" contra "grupos xiitas" em Karbala e na localidade de Musaib, na Babilônia.

A "Amaq" detalhou que em Karbala um terrorista detonou um cinturão de explosivos, mas não especificou como foi feito o ataque em Musaib.