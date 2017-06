Comentarista da CBF, Pelé alivia para jogadores e Tite em derrota no clássico

SÉRGIO RANGEL RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Principal atração da transmissão montada pela CBF, Pelé poupou a seleção ao comentar a primeira derrota da era Tite. No primeiro tempo, ele falou pouco e teve dificuldades de ser ouvido pelos fãs. Sem conseguir se entender com o microfone, o ex-atleta falava baixo os seus comentários óbvios sobre o clássico. Na transmissão, o ídolo do futebol mundial era quase um torcedor. No final, ele classificou como muito boa a atuação da equipe. "O Brasil teve muitos desfalques [jogou sem sete titulares por opção do treinador], mas o Tite montou um time que jogou de igual para igual com a Argentina. Foi muito bom. Ganhar e perder faz parte do futebol", disse Pelé, após o encerramento do jogo vencido pelos argentinos, por 1 a 0. O gol dos rivais foi feito por Mercado, aos 44min do primeiro tempo. O melhor jogador da história do futebol brasileiro comentou o amistoso no estúdio montado no auditório da sede da CBF, na zona oeste do Rio. Para Pelé, o empate seria o resultado "justo". O tricampeão foi a principal atração da rede montada pela CBF após o final do contrato com a Globo. Ele recebeu R$ 400 mil para participar da transmissão dos jogos. Na terça (13), a seleção enfrenta a Austrália. O jogo será novamente às 7h. Sem contar com a Globo, a CBF produziu e distribuiu o sinal, com a narração de Nivaldo Prieto e os comentários de Pelé e Denílson. O clássico foi exibido em várias plataformas. A TV Brasil e a TV Cultura transmitiram nos canais abertos. O UOL, empresa do Grupo Folha, que edita a Folha de S.Paulo, também transmitiu a partida. A Vivo passou o jogo pelo celular e por meio do site Vivo Futebol. A CBF, por sua vez, transmitiu o clássico no site e no perfil do Facebook. A entidade também formou uma parceria com uma empresa de comunicação, que retransmitiu a partida para cerca de 200 emissoras de rádios do país. Na terça, a CBF vai exibir o jogo contra os donos da casa nos mesmos veículos.