Fluminense e Flamengo se enfrentarão no Maracanã pelo Brasileiro

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O clássico Fla-Flu vai voltar ao Maracanã. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) confirmou que o jogo, válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, será disputado no estádio, dia 18/6, com mando do Fluminense. A data e o horário do jogo foram mantidos. Com isso, o Fluminense recebe o Flamengo às 16h do dia 18 de junho, domingo. O último clássico disputado no Maracanã foi a final do Campeonato Carioca, também disputada entre Flamengo e Fluminense. No Brasileiro, o Flamengo mandou jogo contra o Botafogo em Volta Redonda no único duelo carioca do torneio até aqui. Com as cinco primeiras rodadas do Brasileiro já completadas, o Fluminense aparece na quarta colocação, com dez pontos. O Flamengo, por sua vez, está na 14ª posição, com seis pontos. Antes do clássico, o Fluminense visita o Palmeiras e recebe o Grêmio. Enquanto isso, o Flamengo visita o Avaí e recebe a Ponte Preta.