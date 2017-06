Sem acordo com CBF, 'Jornal Nacional' ignora amistoso do Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Considerado o mais importante telejornal da Globo, o "Jornal Nacional" quebrou uma tradição da emissora e não noticiou na noite desta quinta-feira (8) os preparativos para o amistoso da seleção brasileira contra a Argentina, que foi realizado nesta sexta (9), em Melbourne, na Austrália. O Brasil foi derrotado por 1 a 0, e o técnico Tite viu sua série de invencibilidade de nove jogos ser interrompida. O telejornal começou pontualmente às 20h40, registrou 50 minutos de duração, mas não falou absolutamente nada sobre a partida. A única reportagem sobre esportes ficou por conta da homenagem recebida pelo ex-tenista Gustavo Kuerten no aniversário de 20 anos de sua última vitória em Roland Garros. Parceiras há décadas, CBF e TV Globo não chegaram a um acordo para as transmissões dos amistosos do Brasil -contra Argentina e Austrália, nos dias 9 e 13 de junho, respectivamente. O clássico foi exibido em várias plataformas. A TV Brasil e a TV Cultura transmitiram nos canais abertos. O UOL, empresa do Grupo Folha, que edita a Folha, também transmitiu a partida. A Vivo passou o jogo pelo celular e por meio do site Vivo Futebol. A CBF, por sua vez, transmitiu o clássico no site e no perfil do Facebook. A entidade também formou uma parceria com uma empresa de comunicação, que retransmitiu a partida para cerca de 200 emissoras de rádios do país. Na terça (13), a CBF vai exibir o jogo contra a seleção da Austrália nos mesmos veículos.