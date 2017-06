Cachorro alcança teto de vagão e atrapalha circulação do metrô em SP

Um cachorro foi flagrado, na manhã desta sexta-feira (9), em cima de uma composição do metrô paulistano. A cena inusitada foi registrada pelos usuários e tomou conta das redes sociais. O animal tentou embarcar na estação Guilhermina-Esperança, na linha 3-vermelha. Avisados sobre a presença do cachorro no teto da composição, funcionários do metrô fizeram o resgate do animal com o auxílio de uma escada.

A ocorrência atrasou a saída da composição por alguns minutos. O metrô, por meio da assessoria, diz que ainda apura como o animal foi parar em cima do vagão. Também busca saber se o animal tem dono ou vivia à solta na Vila Matilde (zona leste), onde está localizada a estação do metrô. O cachorro, segundo usuários do metrô, foi levado para um clínica veterinária no Tatuapé (zona leste).

VELOCIDADE REDUZIDA Por volta das 10h30, a linha 3-vermelha do metrô operava com velocidade reduzida. O problema pode ser um reflexo de uma falha num trem da linha 1-azul, na estação Jabaquara, que apresentou falha e bloqueia uma das vias de circulação.