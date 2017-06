SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois do fenômeno 'Despacito', Justin Bieber se uniu com o produtor musical David Guetta no novo single '2U', lançado na madrugada desta sexta-feira (8). Além do novo single, a dupla divulgou o videoclipe da música, que é protagonizado pelas "angels" da grife Victoria's Secrets. Participam do vídeo modelos como lsa Hosk, Jasmine Tooks, Sara Sampaio, Romee Strijd, Stella Maxwell e Martha Hunt.