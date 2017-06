Amônia vaza de indústria e interdita ruas em bairro de Santos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma unidade da Sucocítrico Cutrale, do segmento de sucos, em Santos (no litoral sul paulista) registrou, na manhã desta sexta-feira (9), um vazamento de amônia. O vazamento ocorreu por volta das 6h na rua João Luso, no bairro do Macuco, nas proximidades do porto de Santos. Ao menos três pessoas que residem nas vizinhanças da empresa procuraram o Pronto-Socorro de Santos alegando irritação na garganta. O Corpo de Bombeiros também resgatou um motorista que passou mau. O estado de saúde dele não foi divulgado. Algumas ruas do bairro Macuco foram interditadas pela Defesa Civil por questão de segurança. As operações da unidade foram suspensas e os funcionários retirados às pressas durante o trabalho de contenção do vazamento feito pelos bombeiros. Segundo a corporação, o problema foi resolvido por volta das 8h desta sexta-feira. A unidade foi isolada para a realização de perícia, que apontará as causas do incidente. De acordo com a Cetesb (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental) houve uma falha em um equipamento que mede a pressão de fluidos no sistema de refrigeração. O órgão esclareceu ainda que a quantidade de amônia que saiu dos dutos foi pequena. A Cetesb diz que avaliará, após o atendimento de emergência, quais providências administrativas serão tomadas contra a empresa. A reportagem aguarda um posicionamento da empresa.