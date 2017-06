PF faz operação em casa de vice da CBF e prende presidente de federação

Investigação é para apurar a prática de "caixa dois" na campanha eleitoral de Gustavo em 2012 (foto: Agência Brasil)

O presidente da FAF (Federação Alagoana de Futebol), Felipe Feijó, foi preso nesta sexta (9) por posse ilegal de arma. Ele foi levado para a sede da PF em Maceió, onde pagou fiança e foi liberado. A arma não tinha registro. A prisão foi feita durante uma operação da Polícia Federal, batizada de "Bola Fora". Vice-presidente da CBF e prefeito de Boca da Mata (AL), Gustavo Feijó é o principal investigado na operação da PF.

Pai de Felipe, Gustavo também foi presidente da federação local. A investigação é para apurar a prática de "caixa dois" na campanha eleitoral de Gustavo em 2012. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas a pedido do Ministério Público Eleitoral, em quatro endereços no estado. A operação é um desdobramento da CPI do Futebol, instaurada em 2015 para investigar supostas irregularidades na CBF. Em um troca de mensagem obtida pela comissão, Feijó pedia cerca de R$ 200 mil para o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, durante a campanha eleitoral de 2012. O cartola respondeu que enviaria.

A CBF e nem Del Nero aparecerem como doadores da sua campanha a prefeito de Boca da Mata, interior de Alagoas. No ano passado, o cartola foi reeleito para o cargo. Gustavo confirmou a realização da operação. "Foi um procedimento normal. A polícia quer esclarecer alguns detalhes. Vou explicar tudo", disse o vice-presidente da CBF. O dirigente é presença frequente nas partidas da seleção. Nos Jogos Olímpicos, ele foi chefe da delegação e deixou descontente parte dos jogadores. Pouco antes da conquista da medalha de ouro, o cartola postou vídeos, sem autorização, de alguns atletas em sua página de campanha para a reeleição do município. Neymar chegou a protestar e pediu a retirada do vídeo do ar. Renato Augusto, Walace e o técnico Rogério Micale também apareciam nas gravações. Filiado ao PMDB, ele venceu o pleito em Boca da Mata ao obter 8.034 votos (55,02%) em outubro.