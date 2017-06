'Aí já é provocação', diz Fux a relator sobre a citação de nomes de jogadores do Fluminense

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Após cerca de duas horas de sessão nesta sexta (9), houve um momento de descontração no TSE. O relator Herman Benjamin lembrou o depoimento de Maria Lúcia Tavares, secretária da Odebrecht, o que arrancou risos dele e dos advogados da chapa Dilma-Temer. Em março, a delatora contou que um executivo da empreiteira usava jogadores do Fluminense como codinomes para a distribuição de propina. Benjamin citou alguns nomes (Fred, Conca) e o ministro Luiz Fux, que é torcedor fanático do time carioca, o interrompeu: "Aí já é provocação..."