Destaques da programação (de 10 a 16 de junho) SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV paga: - SÁBADO, 10 HBO, 22h. TIRANDO O ATRASO Título original: Dirty Grandpa Produção: EUA/2016 Direção: Dan Mazer Elenco: Robert De Niro, Zac Efron, Zoey Deutch, Aubrey Plaza, Jason Mantzoukas, Dermot Mulroney, Julianne Hough. Após a morte de sua esposa, Dick Kelly convence seu neto Jason a viajar com ele para a Flórida -faltando apenas duas semanas para o casamento do neto. Durante o trajeto, Jason percebe que seu avô planejou uma viagem sem regras e então ele tentará manter a situação sob controle para poder chegar sem maiores problemas para seu jantar com os padrinhos. Filme estrelado por Robert De Niro e Zac Efron. - DOMINGO, 11 Telecine Pipoca, 20h. TRUQUE DE MESTRE: O 2 ATO Título original: Now You See Me 2 Produção: EUA, 2016 Direção: Jon M. Chu Elenco: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson. O grupo de ilusionistas conhecido como ‘Quatro Cavaleiros‘ continua foragido do FBI, principalmente por causa da ajuda do agente Dylan. No entanto, eles são expostos por um jovem milionário que os força a roubar uma chave para todos os sistemas de computadores do mundo. - SEGUNDA, 12 Maxprime, 22h05. TERROR NA ANTÁRTIDA Título original: Whiteout Produção: EUA, 2009 Direção: Dominic Sena Elenco: Tom Skerritt, Columbus Short, Gabriel Macht, Kate Beckinsale. Carrie Stetko é chefe de polícia nos Estados Unidos e terá que investigar um homicídio na Antártida. Os problemas começam quando a investigação coincide com o inverno antártico, seis meses de escuridão total e um assassino à espreita. - TERÇA, 13 Canal Brasil, 22h. AS MÃES DE CHICO XAVIER Produção: Brasil, 2011 Direção: Glauber Filho, Halder Gomes Elenco: Nelson Xavier, Vanessa Gerbelli, Caio Blat. Ruth tem um filho com dependência química. Elisa compensa a ausência do marido dando atenção ao filho. Lara enfrenta uma gravidez indesejada. Elas se encontram quando procuram o médium Chico Xavier. - QUARTA, 14 TCM, 22h. CIDADE DOS SONHOS Título original: Mulholland Dr. Produção: EUA, 2001 Direção: David Lynch Elenco: Naomi Watts,Laura Harring,Justin Theroux. Após um acidente de trânsito numa estrada de Los Angeles, uma mulher chamada Rita perde a memória e procura se esconder dentro de um prédio. Betty Elms, garota à procura da fama e sobrinha da proprietária do prédio, encontra Rita e decide ajudá-la a desvendar quem é e como chegou lá. - QUINTA, 15 Telecine Cult, 20h10. ZOOM Titulo: Zoom Produção: BRASIL, 2015 Direção: Pedro Morelli Elenco: Gael Garcia Bernal, Alison Pill, Mariana Ximenes. Emma é uma quadrinista que precisa ganhar dinheiro, Michelle é uma modelo brasileira que quer escrever um livro e Edward é um diretor de cinema em crise. Eles não se conhecem, mas suas histórias acabam se entrelaçando nesta trama metalinguística que mistura comédia, drama e animação. - SEXTA, 16 Maxprime, 22h.00 300: A ASCENSÃO DO IMPÉRIO Título original: 300: Rise Of An Empire Produção: EUA, 2014 Direção: Noam Murro Elenco: Sullivan Stapleton, Eva Green, Lena Headey, Hans Matheson, David Wenham, Rodrigo Santoro, Jack O’Connell. O valente Temístocles tenta unir toda a Grécia para enfrentar as forças invasoras da Pérsia. Ele terá que lutar contra o poderoso rei Xerxes, um homem transformado em deus, e Artemísia, a letal comandante que dirige a frota naval persa. *programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações