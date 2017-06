No primeiro depoimento à PF, Rocha Loures fica em silêncio

Rocha Loures: paranaense seguiu recomendação dos advogados e preferiu não falar (foto: Franklin de Freitas)

O ex-deputado federal paranaense e ex-assessor do presidente Michel Temer, Rodrigo Rocha Loures (PMDB), preferiu ficar em silêncio no primeiro interrogatório à Polícia Federal, hoje, em Brasília, desde que foi preso no último sábado (03). Loures foi preso por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Edson Fachin, depois de ser flagrado e filmado pela PF carregando uma mala com R$ 500 mil em propina entregue por executivo do frigorífico JBS.

O Termo de Declarações da PF revela que Richa Loures, "por orientação da sua defesa técnica", decidiu larçar "mão do direito de permanecer em silêncio". Até a última quarta-feira, o ex-deputado estava preso na carceragem da PF em Brasília, quando foi transferido para o Complexo Penitenciário da Papuda, também na Capital Federal. Ele está detido no mesmo bloco que abriga políticos condenados, ex-policiais e detentos com ensino superior – os chamados presos "vulneráveis", e divide uma cela com outros oito presos.

O bloco abriga entre outros presos o ex-senador Luiz Estevão e o doleiro Lúcio Funaro, apontado pelo Ministério Público Federal como "operador" do PMDB do ex-deputado federal Eduardo Cunha (RJ), preso desde o final do ano passado em Curitiba.

No Palácio do Planalto, há o temor de que Rocha Loures feche acordo de delação com a Procuradoria Geral da República. Loures foi assessor de Temer desde 2011, quando o peemedebista ainda era vice-presidente, mantendo o cargo depois que ele se tornou presidente, em 2016, após o impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT). Ele só deixou o posto em março para assumir uma vaga de deputado federal com a nomeação de Osmar Serraglio (PMDB) para o Ministério da Justiça.

Depois de ser demitido da Justiça, Serraglio recusou convite de Temer para assumir o Ministério da Transparência e voltou para a Câmara Federal. Com isso, Rocha Loures perdeu o mandato e o foro privilegiado, o que abriu caminho para a sua prisão.

Em gravações com o dono do grupo JBS, Joesley Batista, Temer indicou Rocha Loures como pessoa de sua confiança para resulver pendências do conglomerado junto ao governo. Dias depois, o paranaense foi filmado recebendo uma mala com R$ 500 mil em propina de um executivo da empresa em uma pizzaria de São Paulo. Segundo os delatores, o dinheiro seria destinado a Temer. O presidente nega, e afirma que a responsabilidade pela operação seria de Rocha Loures, com quem ele afirma ter mantido um relacionamento meramente "institucional". O executivo da JBS, Ricardo Saud, afirmou, porém, em delação à PGR, que Loures seria um mero "intermediário" entre a empresa e o presidente.